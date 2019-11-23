Об этом он заявил в телефонном интервью американскому телеканалу Fox News.

"Это очень коррумпированная страна. То есть, я люблю украинский народ, я знаю украинцев, они замечательные люди, но это, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира", - заявил Трамп, не уточнив при этом, откуда у него такие данные, а также какие еще страны, по его мнению, входят в тройку самых коррумпированных.

Однако, такими соображениями глава Белого дома объяснил свое решение остановить оборонительную помощь Украине.

"Почему мы должны давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью?" - сказал президент США.

Вместе с тем он подчеркнул, что доверил своему другу и адвокату Руди Джулиани вести украинские дела. По словам Трампа, именно этот человек имеет хорошую репутацию и его доверие для того, чтобы решить дела с коррупцией.

Как сообщал Укринформ, в Палате представителей продолжается расследование об импичменте президента. Демократы обвиняют Трампа в попытке втянуть Украину в президентские выборы в США путем проведения расследования против его главного конкурента - экс-вице-президента США Джо Байдена.

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