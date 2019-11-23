21 ноября 2019 года во время брифинга по поводу осуществления культурно-творческого проекта “Новый год - 2020“ был определен порядок действий и дату зажжения праздничной иллюминации на главных площадях Киева.

В процессе брифинга городские власти определили, что главной целью новогодних развлечений, установленных на Контрактовой и Софиевской площадях, будет удовлетворение нужд всех социальных слоев населения, хотя главная ориентация закономерно произойдет на интересы и увлечения подрастающего поколения.

Одним словом, городская власть решила, во что бы то ни стало подарить маленьким киевлянам настоящую сказку. Сказочной выбрали и тематику праздника: декорации елки на Софиевской площади будут оформлены в стиле сказки про Щелкунчика - одной из главных атрибутов Рождества.

Программу праздничных мероприятий откроет рождественский парад от Национальной Оперы Украины до Софиевской площади. Начало 19 декабря в 17:00. После парада произойдет церемония зажжения праздничных огней на главной елке Киева. Пушистая красавица в этом году будет украшена 750 игрушками в виде конфет, а также яркими гирляндами. “Охранять“ елочку на Софиевской площади будут персонажи из сказки “Щелкуничк“. На площади также планируют установить “Четыре королевства“ с разнообразными развлечениями для детей и взрослых. Для большего удобства между ними будет запущен Рождественский экспресс.

По заверениям горадминистрации, праздничные мероприятия были запланированы таким образом, чтобы охватить как можно больше локаций по всему городу. Новогоднюю атмосферу будет поддерживать не только праздничная иллюминация, но и фестиваль китайских фонариков, ярмарка, каток и пр.

19 декабря “зажгут“ елку и на Контрактовой площади. Кроме того, в этот день произойдет открытие резиденции Святого Николая. Все культурные и развлекательные объекты будут оформлены в этническом стиле.

По словам организаторов мероприятий, помимо обычных развлечений, гостей и жителей Киева на новогодние праздники будут ожидать разнообразная концертная программа, красочные фото-зоны, аттракционы, горки, гигантские скульптуры и многочисленные фуд-корты.

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