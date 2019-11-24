Об этом в Facebook написал исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

"Держу на личном контроле ситуацию в Одессе. По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - написал Фирсов.

По его словам, инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

"Координируем действия с АМПУ (Администрация морских портов Украины — ред.), к сожалению, сейчас из-за шторма сделать можно немного — вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения", - добавил он.

И.о. главы Госэкоинспекции добавил, что сейчас уже есть определенная информация о самом судне.

"Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что хозяин судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы", - отметил Фирсов.

Как сообщалось, ночью 22 ноября в районе городского пляжа "Дельфин" в Одессе обнаружен подтопленный танкер "Делфи" (флаг Молдова), который лег на мель.

Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде покидать борт и подавать сигнал SOS.

По информации журналистов, из танкера, который, вероятно, получил повреждения при столкновении с волноломом, вытекают нефтепродукты, а также из бочек, снесенных с палубы судна.

Танкер "Делфи" спущен на воду в 1974 году в Болгарии. До 2010 года он ходил под флагом Украины с портом приписки Одесса. Сейчас владельцем судна является компания Atenia Holding Ltd, а порт приписки — Джурджулешты.

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