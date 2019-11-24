Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"На сутки 24 ноября переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшие осадки. Температура ночью 6-11°, на востоке страны до 14° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных областях и на побережье морей ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем 8-13° тепла", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях кое-где порывы 15-20 м/сек.

В Киеве и области в воскресенье без осадков; температура в Киеве ночью 7-9° мороза, днем около 0°, по области ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

На 25-26 ноября по Украине также ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/сек.

Температура ночью 25 ноября 4-9° мороза, 26 ноября - 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью около 0°, днем 1-6° тепла; на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла.

По Киеву 25-26 ноября без осадков. Температура ночью 25 ноября 4-9°, 26 ноября 1-6° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

По Украине 27 ноября в южных и восточных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков, 28 ноября в Украине кое-где небольшие, на Закарпатье и в Карпатах умеренные осадки.

Температура 27-28 ноября: ночью 0-5° мороза (28 ноября в восточных и западных областях 0-5° тепла), днем 1-6° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью 1-7° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье и в Крыму до 13°.

В Киеве 27 ноября без осадков; 28 ноября кое-где небольшие осадки. Температура в эти дни ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

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