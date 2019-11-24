Об этом свидетельствуют результаты исследователей британских ученых из Университета Лидса, сообщает Medical Xpress.

«Наше исследование показывает, что учащиеся средних школ находятся в невыгодном положении, если они не завтракают с утра, чтобы питать свой мозг для начала учебного дня», - сказала ведущий исследователь доктор Кэти Адольф из Школы психологии Университета Лидса.

Исследователи опросили 294 учеников в Западном Йоркшире в 2011 году и обнаружили, что 29% респондентов редко или никогда не завтракали перед школой, 18% иногда завтракали, а 53% — часто. Результаты ученых аналогичные с национальными данными в Британии за 2019 год, согласно которым более 16% школьников пропускают завтрак перед обучением.

Редко завтракавшие школьники в среднем получали на 10,25 балла меньше тех детей, которые завтракали регулярно.

Как отмечается, такие результаты оставались актуальными после учета и других факторов, таких как социально-экономический статус, этническая принадлежность, пол, возраст и индекс массы тела.

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