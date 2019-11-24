Источник заявил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ — два главных вопроса для МВФ. Об этом пишет НВ.

Источник отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками ПриватБанка неприемлем.

«Да, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?» — сказал он.

Также задача жаловалась, что земельная реформа не принимается в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили.

«МВФ понимает, что это ещё хуже, чем мораторий, так как есть риск что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок», — сказал источник.

Источник добавил, что миссию больше всего «задел обман» касательно рынка земли.

Напомним, задача Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев 14 ноября. По данным НВ Бизнес, она должна была работать в Украине до 22 ноября. Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы расширенного финансирования EFF на $5−6 млрд.

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