Это отмечается в видеообращении в связи с 86-й годовщиной Голодомора в Украине, которое обнародовала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус в Twitter.

"Мы чтим память миллионов украинцев, которые погибли восемьдесят шесть лет назад во время Голодомора. Мы объединяемся с людьми во всем мире, чтобы вспомнить о невинных жертвах Голодомора, и подтверждаем свою приверженность демократической, процветающей и суверенной Украине", - говорится в обращении.

В Госдепе убеждены, что хотя эта ужасная трагедия была одним из самых жестоких событий ХХ века, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа.

Украина снова подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее нынешняя агрессия на востоке Украины привели к гибели около 13 тысяч человек: "Даже сейчас Москва пытается манипулировать и уничтожать стремления народа Украины. Но в своей кампании Россия недооценивает стремление украинцев к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - отмечается в видеообращении.

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