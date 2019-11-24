Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

«Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий», - приводит агентство слова министра.

Акар отметил, что продолжается процесс развертывания ЗРК С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России. Он также уточнил, что Анкаре действительно переданы четыре самолета F-35.

При этом глава военного ведомства подчеркнул, что Турция не намерена пересматривать договор по С-400 с Россией.

«Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается», - резюмировал Акар.

Как сообщалось, Турция и Россия в 2017 году заключили договор на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В июле 2019-го в Турцию поступили первые компоненты ЗРК. В середине сентября стало известно о поставках последних компонентов второй батареи. Ввод комплексов в эксплуатацию запланирован на апрель 2020 года.

11 ноября советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США могут ввести против Турции санкции из-за соглашения о покупке у России С-400.

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