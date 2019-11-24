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|В России рассказали, почему пропали личные вещи моряков из украинских суден
|24.11.2019 15:04
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В РФ объяснили пропажу личных вещей моряков с украинских военно-морских суден “Никополь“, “Бердянск“, и “Яны Капу“, возвращенных Украине. Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из телеканалов.
“Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили“, - рассказал Полозов.
Также Полозов сообщил, что между официально изъятых вещей - все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение, а также мобильные телефоны, компьютеры и флешки моряков. Кроме того, россияне изъяли зарубежное радионавигационное оборудование.