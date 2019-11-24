Государственный департамент США обнародовал почти 100 страниц документов, касающихся отношений с Украиной, в ответ на иск наблюдательной группы American Oversight. Об этом информирует портал American Oversight.

Как сказано в пояснении к обнародованным материалам, между них - электронные письма, которые "подтверждают многочисленные контакты в мае 2019 года госсекретаря Помпео и адвоката Трампа Джулиани".

"Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгрессу. Потому что это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы помогать грязной кампании против посла США (Мари Йованович - ред.)". - отметил в пояснении исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

В наблюдательной группе отмечают, что это лишь первая порция документов, и "у администрации нет никаких юридических оснований, чтобы скрывать их от Конгресса". "Это убедительно доказывает, что власть препятствует правосудию", - подчеркивают в American Oversight.

Документы, в частности, свидетельствуют о телефонном разговоре Руди Джулиани и Майка Помпео 26 марта 2019 года. E-mail от 28 марта содержит список запланированных звонков к Помпео, в частности от Джулиани на 29 марта, и от члена Палаты представителей Девина Нуньеса – на 1 апреля (как сообщалось, Нуньенс якобы встречался с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным для поиска компромата на Байдена).

Среди документов - и письмо шести бывших послов США в Украине, в частности Билла Тейлора, в Государственный департамент, в котором высказывается обеспокоенность по поводу атак на Мари Йованович. 12 апреля члены Палаты представителей Стени Гоер и Элиот Энгель прислали письмо Помпео, в котором также выразили обеспокоенность ситуацией с преследованием Йованович.

Напомним, на слушаниях в Конгрессе сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что адвокат Трампа Руди Джулиани вел "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович.





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