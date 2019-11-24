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Гололед на Львовщине вызвал массовые ДТП
24.11.2019 16:57
Более 50 аварий и почти 300 травмированных пешеходов – и это только предварительные цифры. Гололедица во Львовской области в минувшие сутки парализовала автомобильное и авиационное движение, а утренний дождь при минусовой температуре в одно мгновение сковал льдом дороги и тротуары.

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Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ТСН. Дорогу-каток автомобили объезжают по обочине – такие кадры утром снимали и выкладывали в соцсети львовяне.

"Машины, я вижу, под горку вообще не едут", - комментирует видео Александр Климов. Скорость машин, которые едут на аварийках, не превышает 20 км/час. Впоследствии частный и общественный транспорт вообще останавливается: пути заблокированы – авария за аварией. Некоторые машины сносит с дороги, а копы, которые оформляют ДТП, падают на асфальт.

Скользят и пешеходы – травмпункты переполнены. Очереди из жертв утреннего гололеда стоят на рентген и к травматологам. Ушибы, переломы, растянутые связки – только за полдня в одном из травмпунктов приняли 80 пациентов.


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