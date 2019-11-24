Во Львове в воскресенье, 24 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне. Соответствующими фото в соцсетях делятся пользователи.

Судя по фото, снега выпало немного, но довольно для того, чтобы окрасить в белый цвет землю и автомобили. Во Львове синоптики 24 ноября прогнозировали ночью заморозки в воздухе -7 ..- 9°, днем -1 - 1° тепла.

Напомним, накануне гололедица во Львовской области спровоцировала коллапс на дорогах. В частности, что во Львовской области случилось тройное ДТП. Погиб один человек и еще семеро пострадали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира