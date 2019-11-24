Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы можем это делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви", - отметил он.

По словам митрополита, сейчас трудно представить сколько времени понадобится, чтобы изменить празднование этого великого праздника из привычного нам 7 января.

"Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - добавил Епифаний.

В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным днем. Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 года приняла закон об объявлении выходным 25 декабря. В Украине выходным есть и 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю (празднуется Православная церковь Украина, Русская и ее подразделения, в частности в Украине УПЦ (МП), а также Грузинская, Сербская, Польская и Иерусалимская православные церкви; кроме того, в Украине 7 января празднует Рождество и Украинская греко-католическая церковь).

Раньше Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю, который отмечают не только римо-католики, но и протестанты и представители ряда поместных православных церквей 25 декабря, в Украине рабочим днем.

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