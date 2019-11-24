Последняя, известная ученым, особь суматранского носорога скончалась в Малайзии, сообщает Reuters.

25-летняя самка по имени Иман, о которой заботились в заповеднике с момента ее обнаружения в 2014 году, умерла от рака в штате Сабах на острове Борнео.

Суматранский носорог был объявлен вымершим в дикой природе Малайзии в 2015 году. Последний самец малайзийского носорога умер в мае 2019 года.

В настоящее время этот вид практически исчез из дикой природы во всем мире. По оценкам специалистов по охране окружающей среды, сейчас обитает от 30 до 80 особей.

Потеря среды обитания и браконьерство привели к тому, что животное может вымереть в течение нескольких десятилетий.

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