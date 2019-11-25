Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

Тем не менее глава ПЦУ отметил, что сейчас трудно представить, сколько нужно времени для того, чтобы изменить дату празднования. “Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви.

Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем, - добавил митрополит.

Такая же позиция была у Епифания и год назад. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален, из-за возможного раскола.







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