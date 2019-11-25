Об этом в интервью Укринформу сказала адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, которая объявила голодовку из-за того, что парламент до сих пор не принял поправку, которая разрешила бы переводить следователей по "делам Майдана" из Генпрокуратуры в ГБР без конкурса.

"Не знаю точно, когда будет рассматриваться поправка - второго или пятого декабря. Но сегодня существует опасность, что пока Верховная Рада ее будет принимать, следователи, которые эти годы занимались "делами Майдана" и имеют дорогой опыт, не перейдут в ГБР. Например, внутри прокуратуры нет видения, что эта поправка вообще будет, в это там не верят", - сказала Закревская.

Она отметила, что еще за полгода до создания соответствующего управления ГБР следовало объявить конкурс на вакансии следователей, включив к требованиям такое преимущество, как осведомленность относительно "дел Майдана".

"Мы писали обращения и к предыдущему Президенту, и к действующему, и к Председателю ГБР, чтобы начать формировать группу. Для расследований этих дел необходимо глубокое погружение в материалы. Но никакого желания и мотива сохранить расследование у власти не было. Семьи Небесной сотни переживают это тяжело", - отметила адвокат.

На вопрос о том, в отношении которых топ-чиновников открыты дела, она ответила, что есть дела в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, главы Администрации президента Андрея Клюева, министра внутренних дел Виталия Захарченко, председателя СБУ Александра Якименко.

По мнению Закревской, все "дела Майдана" должны быть расследованы: и по массовому расстрелу, и преследованию активистов, и экономические.

«В то время вся правоохранительная система стала антиправоохранительной. Следует менять философию правоохранителей. Они не могут бороться против протестующих. Это не война, этого не должно быть даже в голове", - подчеркнула Закревская.

По ее убеждению, "дела Майдана" должны быть приоритетными для судов. Но успешность судебного их рассмотрения будет зависеть от того, будут ли следить журналисты и общество за этими делами.

Закревская также объяснила, почему не приняла предложение генпрокурора Руслана Рябошапки возглавить департамент процессуальных руководителей над следствием.

"Я не пошла в Генпрокуратуру, поскольку на должности госслужащего не смогу делать то, что сейчас. Я не смогла бы оказывать давление, как сейчас. Я здесь более эффективна", - сказала адвокат.

Полный текст интервью вскоре будет опубликован на сайте Укринформа.

Как сообщалось, адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская в эфире одного из телеканалов объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки в закон о ГБР, что позволит перевести в бюро следователей Генпрокуратуры, которые занимались бы "делами Майдана".

Закревская заявила, что не будет принимать пищу до тех пор, пока в ГБР не будет создано такое управление.

Расследованием "дел Майдана" занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Но с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и управление Горбатюка было расформировано.

15 ноября Верховная Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно совершенствования деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все поправки.

В частности, поправка №318 предусматривает, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в ГБР без обязательного проведения конкурса - если они на момент вступления в силу данного закона проводят досудебное расследование или осуществляют процессуальное руководство ( не менее 4 месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) в уголовных производствах относительно акций протеста с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и которые подлежат передаче по подследственности в ГБР, но не позднее, чем 11 января 2020 года.

Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

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