Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"Руководители Министерства обороны планируют сократить армию до наименьшей численности в течение века и сдать в аренду один из флагманов Королевского флота, новый авианосец США", - сообщили в Министерстве обороны.

В министерстве рассматривают возможность сокращения количества войска до 60 000 - 65 000 человек.

Отмечается, что дискуссии находятся на начальной стадии согласно указаниям министра обороны Бена Уоллеса урезать потребности в соответствии с доступными возможностями.

В Британии также не исключают возможности передачи одного из новых авианосцев в аренду США с целью сокращения расходов.

"Армия не может нанимать или содержать людей, которые ей нужны. И армия, и флот считают, что работу ВВС вскоре будут выполнять беспилотники", - добавили в военном ведомстве.

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