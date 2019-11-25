Прокуратура Киевской области подала апелляцию на решение Бориспольского городского районного суда, который отпустил на поруки экс-нардепа, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает “Гордон“ со ссылкой на спикера прокуратуры Марьяну Гайовскую.

Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию, – рассказала Гайовская. По ее словам, прокуратура будет и далее настаивать на аресте Ляшко. Дата рассмотрения апелляции пока не определена. Напомним, 19 ноября суд отпустил Олега Ляшко на поруки двух нардепов. Лидера Радикальной партии подозревают в нападении на депутата Андрея Геруса 6 ноября.





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