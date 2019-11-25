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25.11.2019
Киев, Украина
bykvu.com, unian.net
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Метки: полиция, общество, Киев, ЛГБТ, марш, столкновения, толерантность, националисты, Традиція і Порядок, трансфобия.
Транс-Марш в Киеве
На Михайловской площади в Киеве 23 ноября состоялся Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти жертв трансфобии, в который вспоминают тех, кто погиб из-за трансфобии. В Украине такие марши проходят ежегодно, начиная с 2016 года. Целью акции было привлечение внимания к необходимости улучшения положения трансгендерных людей путем обновления клинического протокола, который регулирует процедуру транс-перехода. А также путем введения в украинское законодательство положений по противодействию дискриминации по признаку гендерной идентичности. “В этом году в стране полностью сменилась власть. Но изменилось ли что-то на самом деле? Готова ли новая власть заниматься правами не только условного большинства, а также и уязвимых меньшинств включая трансгендерных людей или наши проблемы и наши права для нее так же не ко времени?” – отмечают участники марша. Хотя марш охраняли правоохранители, не обошлось и без провокаций. Националисты из всеукраинской организации “Традиция и порядок” напали на участников акции. Полиция задержала нападавших.