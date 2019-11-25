Об этом сообщил в Facebook член комиссии Роман Костенко.

"Министерством обороны Украины для установления объективных данных в деле закупки бронежилетов «Корсар» была создана специальная комиссия по проверке их качества, в которую я также вошел. В лаборатории ведущего научного учреждения Минобороны - Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины было проведено исследование выборки бронежилетов", - отметил он.

Костенко напомнил, что согласно договору между Министерством обороны и ООО «НПП «ТЕМП-3000», проверка и прием товара осуществляется в соответствии с техническими условиями, которыми определено, что изделия должны сохранять защитные свойства в условиях эксплуатации в диапазоне температур от минус 40° С до 60° с и в случае атмосферных осадков.

"Комиссией проведено исследование при указанных условиях: в нормальных условиях, при минус 40° С и 40° С тепла, а также в условиях «дождевания». Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не произошло пробивание защитного слоя", - сообщил Костенко.

Однако, по его словам, комиссия решила провести дополнительное исследование в условиях, непредусмотренных техническими условиями, а именно - после часового замачивания бронежилетов. В частности, было осуществлено испытание бронежилетов как с бронепластинами (пулями 5.45 мм и 7.62 мм), так и без них (с мягким кевларовым пакетом пулей 9 мм ПМ).

"В первом случае бронежилеты сохранили уровень устойчивости 4, однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета «Корсар» теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам несовершенны и требуют доработки", - отметил член комиссии.

Таким образом, подытожил Костенко, испытания показали, что "все требования, которые могли проверить работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, соответствуют техническим условиям, заложенным в договоре".

Как сообщал Укринформ, генерал-майору ВСУ, начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, двум его заместителям и двум начальникам отдела 5 ноября объявлены подозрения в поставках в армию некачественных бронежилетов.

В ГБР утверждают, что эти должностные лица осуществили закупку 20 тысяч некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

11 ноября Печерский суд избрал генерал-майору Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 76 млн грн.

13 ноября суд избрал меры пресечения еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

15 ноября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнему фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.

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