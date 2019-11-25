Чому росіяни не хочуть приєднання Донбасу? | Донбас Реалії
25.11.2019 16:45
25 ноября
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25.11.2019
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Метки: Донецк, Москва, Россия, Донбасс, опросы.
25 ноября
Чого чекають мирні жителі окупованих територій? Донбас Реалії провели опитування в Донецьку. А також поговорили з росіянами в Москві - що звичайні люди думають про війну на Донбасі?