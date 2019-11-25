Гранат является прекрасной альтернативой аптечным витаминам, особенно в период инфекций и авитаминоза - он содержит калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо, витамины С, Р, B6, В12, B5, E, дубильные вещества, клетчатку, танин. Гранат обладает жаропонижающими свойствами, помогает нормализовать гормональный баланс, уменьшает риск заболевания раком, является естественным иммуностимулятором. Но не всегда удается купить хороший гранат. Чтобы качество плода не стало неприятным сюрпризом, знай, что хороший гранат имеет такие черты: 1. Кожура должна быть ярко красная, допускаются вкрапления оранжевого. 2. На поверхности не должно быть повреждений и темных пятен. 3. Не покупай гранат с очень сухой кожурой. 4. Плоды хорошего граната тяжелые. 5. Гранат должен быть твердым на ощупь. 6. Так называемый "цветок граната" (он хорошо выделяется на фоне кожуры и напоминает корону), должен быть сухим, без зелени. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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