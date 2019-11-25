|Слуги не дали денег на сенсорную кнопку в Раде против кнопкодавства
|25.11.2019 17:22
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В 2020 году из-за недостатка средств сенсорная кнопка не будет внедрена на рабочих местах народных депутатов. Об этом сообщает общественное движение Честно со ссылкой на ответ Аппарата ВР.
“Государственным бюджетом на 2020 год и сметой Верховной Рады на 2020 год расходов на техническое переоснащение рабочих мест народных депутатов в зале пленарных заседаний не предусмотрено“ – говорится в официальном ответе.
Внедрение сенсорной кнопки обсуждалось на регламентном комитете еще 13 ноября. Однако главбух Управления делами Аппарата ВР Лилия Савкова заявила о недостатке средств.
При этом спикер и вице спикер Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук часто заявляли о необходимости ликвидации кнопкодавства в ВР