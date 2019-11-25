Узнайте, почему стоит полюбить эту сочную красную ягоду.

Повышает иммунитет

В гранате содержится 15 аминокислот, витамины К, В9 и В6, а также калий, медь, фосфор, которые принесут несомненную пользу вашему организму. Такой витаминный состав повышает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям. Гранат содержит половину дневной нормы витамина С, следовательно является эффективным профилактическим средством в межсезонье и во время эпидемий.

Обновляет кровь

Гранат содержит фолиевую кислоту, которая влияет на функции кровотворения, обновляет клетки и очень важна в период подготовки к зачатию и в первые месяцы беременности. Также гранат поможет избежать последствий кровопотери во время менструации и не даст упасть гемоглобину до критических отметок.

Делает красивой кожу

В гранате также содержится много витамина Е, который признан исключительно «женским» витамином. В сочетании с витамином А он предупреждает раннее старение, разглаживает морщины, позволяет сделать веснушки и пигментные пятна менее заметными на вашей коже. Гранат также обладает противовоспалительными свойствами, что важно, если у вас угревая сыпь и слишком жирная кожа.

Помогает похудеть

Гранат – низкокалорийный плод, на 100 грамм продукта приходится только 72 калории. Если употреблять гранат полностью, то в ваш организм попадет множество пищевых волокон, которые помогут наладить работу кишечника. Своевременная работа всех органов ЖКТ поможет избавиться от лишнего веса.

Поддерживает работу сердца

В гранате содержится вещество пуникалагин, которое является мощным антиоксидантом и способно нейтрализовать свободные радикалы, атакующие нас из внешней среды. Это помогает сердцу оставаться здоровым, а если у вас уже есть сердечные заболевания, то гранат поможет нейтрализовать стрессы и последствия неправильной работы сердечной мышцы.

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