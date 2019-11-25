25 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Пенсионный фонд Украины пересчитает пенсии уже через неделю • Путин не планирует встречу тет-а-тет с Зеленским в Париже • Слуги не дали денег на сенсорную кнопку в Раде против кнопкодавства • Как выбрать вкусный и спелый гранат • АМКУ сделал предупреждение КГГА из-за карточки киевлянина • Спецкомиссия Минобороны провела дополнительную проверку бронежилетов "Корсар" • Израиль требует найти виновных в осквернении памятника Шолом-Алейхему все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, недвижимость, скандалы, законопроекты, Яценко. 25 ноября 143Верховная Рада, недвижимость, скандалы, законопроекты, Яценко. Через електронні майданчики для продажу нерухомості у Верховній Раді виник скандал. Наприкінці жовтня депутатів фракції «Слуга Народу» у фінансовому комітеті звинуватили у хабарництві: нібито вони отримали по 30 тисяч доларів кожен за те, щоб не висували один з законопроєктів на розгляд Верховної Ради. Він мав ліквідувати так звані «Схеми Яценка». Парламентарів перевірили на детекторі брехні, а проєкт закону 2047-д зараз готують вже до другого читання. Як скандальні майданчики приносять мільйони прибутку з нічого та що зміниться, якщо законпроєкт ухвалять? Фоторепортажи Популярные теги футбол, дети, мода, транспорт, архитектура, путешествия, пейзажи, оккупация, Динамо, Саакашвили, кошки, ВМС, Дмитрий Дятлов, Сергей Смоленцев, традиции, авиация, НАТО, история, суд, туризм, Киев, Карпаты, самолеты, США, выборы, парады, Шахтер, война, культура, фестивали, Львів, Майдан, полиция, портрет, Донбасс, политики, ЗСУ, соревнования, Одесса, катастрофы, фотоконкурсы, технологии, спорт, стихийные бедствия, марш, Александр Зубко, депутаты, зима, искусство, цирк, город, Львов, столкновения, фотографы, люди, ВСУ, Путин, фотопроект, бизнес, живопись, фотография, праздники, концерты, политика, акции, вера, Россия, дизайн, заводы, досуг, #Євромайдан, военная техника, животные, джаз, автомобили, природа, музыка, милиция, Верховная Рада, митинги, тест-драйв, экология, мир, корабли, общество, знаменитости, Порошенко, Нацгвардия, учения, беспорядки, солдат, АТО, юмор, выставки, церковь, протесты, фотоподборки, уикенд, аннексия Крыма, женщины Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец футбол, дети, мода, транспорт, архитектура, путешествия, пейзажи, оккупация, Динамо, Саакашвили, кошки, ВМС, Дмитрий Дятлов, Сергей Смоленцев, традиции, авиация, НАТО, история, суд, туризм, Киев, Карпаты, самолеты, США, выборы, парады, Шахтер, война, культура, фестивали, Львів, Майдан, полиция, портрет, Донбасс, политики, ЗСУ, соревнования, Одесса, катастрофы, фотоконкурсы, технологии, спорт, стихийные бедствия, марш, Александр Зубко, депутаты, зима, искусство, цирк, город, Львов, столкновения, фотографы, люди, ВСУ, Путин, фотопроект, бизнес, живопись, фотография, праздники, концерты, политика, акции, вера, Россия, дизайн, заводы, досуг, #Євромайдан, военная техника, животные, джаз, автомобили, природа, музыка, милиция, Верховная Рада, митинги, тест-драйв, экология, мир, корабли, общество, знаменитости, Порошенко, Нацгвардия, учения, беспорядки, солдат, АТО, юмор, выставки, церковь, протесты, фотоподборки, уикенд, аннексия Крыма, женщиныЛеонид Швец Ядовитые братушки, или Мир – это война Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Через електронні майданчики для продажу нерухомості у Верховній Раді виник скандал. Наприкінці жовтня депутатів фракції «Слуга Народу» у фінансовому комітеті звинуватили у хабарництві: нібито вони отримали по 30 тисяч доларів кожен за те, щоб не висували один з законопроєктів на розгляд Верховної Ради. Він мав ліквідувати так звані «Схеми Яценка». Парламентарів перевірили на детекторі брехні, а проєкт закону 2047-д зараз готують вже до другого читання. Як скандальні майданчики приносять мільйони прибутку з нічого та що зміниться, якщо законпроєкт ухвалять? 25.11.2019



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