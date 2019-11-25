Об этом сообщает Армия Inform.

Выплаты за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и за успешное выполнение боевого задания получили более 40 тыс. военнослужащих ВСУ.

Так, за уничтожение 151 единицы техники противника войска профинансированы в сумме более 4,4 млн грн. Эту выплату получили 635 военнослужащих ВСУ. Вознаграждение за успешное выполнение военный задачи выплачено более 13,2 млн грн.

"Наиболее распространенную выплату, так называемую боевую тысячу, получили более 38 тыс. воинов на общую сумму более 180 тыс. (по состоянию на 15 ноября этого года)", - говорится в сообщении.

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