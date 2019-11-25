|В Украину вернулось четверо моряков с затонувшего у Мавритании судна
|25.11.2019 19:48
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Четверо украинских моряков с судна “Иван Голубец“, затонувшего летом у берегов Мавритании, вернулись домой.
Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц. “Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна “Иван Голубец“, к которым там были применены ограничительные меры“, - написал он.
Также Заяц поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда за содействие в возвращении украинцев.