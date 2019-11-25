|Как быстро почистить гранат
|25.11.2019 20:06
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2. Срезай верхушку там, где был хвостик, затем аккуратно делай надрезы вдоль всех прожилок.
3. Переверни гранат и аккуратно постучи по нему ложкой, зерна упадут в тарелку.
Есть еще один способ для любителей чистоты:
1. Возьми дуршлаг и большую миску с водой.
2. Срезай верхушку и дели гранат ножом на дольки.
3. Складывай дольки в воду и прям там отдели зерна от кожуры.
4. По законам физики, зерна осядут на дно, а кожура и перепонки всплывут на поверхность.
5. Убирай мусор, откидывай зерна на дуршлаг и наслаждайся вкусом граната!