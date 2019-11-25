В Украину пришли морозы, зима уже практически на пороге, но не все области смогли наладить подачу отоплению.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

По состоянию на 08:30 25 ноября 20 областей полностью завершили подключение систем отопления жилых домов и социальных объектов.

Все системы отопления запустили Херсонская и Черновицкая области. Ранее отопительный сезон полностью начали в Волынской, Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.

Между тем, в Украине остаются проблемные области. В частности, не полностью подключены к отоплению социальные объекты в Запорожской (99,7%), Кировоградской (99,7%) и Полтавской (98,1%) областях.

Кроме того, не все жилые дома подключены к отоплению в Кировоградской (93,1%) и Одесской (99,9%) областях, а также в Киеве (99,9%).

Напомним, украинцам готовят страховую цену на газ. Глава Минэнерго заявил, что это рыночный инструмент под названием "контракты на будущее", а также заверил, что так Кабмин пытается уберечь украинцев от скачков цены на газ в новом году.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира