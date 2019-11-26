Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий аварии с танкером "Делфи", который сел на мель у одесского пляжа "Дельфин" 22 ноября. Для предотвращения загрязнения пляжа Одесский филиал Администрации морских портов Украины уже в день аварии установил на берегу сорбирующие боны длиной 140 метров. А сейчас ведется подготовка к установлению бонового ограждения танкера с моря и внешнего водолазного обследования корпуса судна", - говорится в сообщении.

Комментируя ситуацию и.о. руководителя Одесского филиала ГП «АМПУ» Денис Карпов сообщил, что «сорбирующие боны, установленные АМПУ на пляже "Дельфин", позволяют при необходимости локализовать до 3,5 тысячи литров нефтепродуктов. К счастью, сейчас о таких объемах речь не идет. Со своей стороны, мы просим граждан, посещающих пляж, чтобы посмотреть на место аварии, не затаптывать боны в песок, чтобы они могли эффективно выполнять свою очистительную функцию».

Специалисты Одесского порта ведут постоянный мониторинг ситуации в акватории и на берегу рядом с аварийным танкером. Сейчас на бонах есть пятна от нефтепродуктов с танкера - так они выполняют свою функцию. Каждый метр установленного ограждения может поглотить до 25 литров нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе АМПУ.

В ближайшие дни планируется провести внешнее водолазное обследование корпуса судна для определения имеющихся повреждений. Более подробный внутренний осмотр, от результатов которого будет зависеть составление плана работ по транспортировке танкера "Делфи" в безопасное место, можно будет осуществить после решения ряда юридических вопросов и получения права доступа на борт судна.

Сейчас соответствующие службы ведут поиск владельца аварийного судна. Это необходимо для соблюдения требований действующего законодательства и недопущения избежания владельцем ответственности за последствия аварии и перекладывания расходов на их ликвидацию на государственные предприятия и органы власти.

Как сообщалось, шторм на море снижает концентрацию нефтепродуктов на месте аварии танкера "Делфи". За сутки более чем в 8 раз снизилось содержание нефтепродуктов в морской воде близко городского пляжа.

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