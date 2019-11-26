Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"26 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром туман, морось, кое-где гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем ​​5-10° тепла. На остальной территории без осадков; температура ночью 1-6°, в восточных областях до 9° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°. Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазовье кое-где порывы 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.

В Киеве 26 ноября также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем ​​около 0°.

В столичной области облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

27-28 ноября в Украине облачно с прояснениями. 27 ноября в южных (кроме Одесской), восточных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях, 28 ноября в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, кое-где гололед (днем 28 ноября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди); на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9° тепла, на Закарпатье, 28 ноября и на Одесчине до 12°.

В Киеве и Киевской области 27-28 ноября облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла.

29 ноября в Украине умеренные, 30 ноября небольшие дожди, ночью (кроме юга) с мокрым снегом. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем ​​2-8° тепла; в южной части ночью 1-7° тепла, днем ​​6-12°, 29 ноября в Крыму до 15°.

В Киеве и столичном регионе 29 ноября умеренные, 30 ноября небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла.

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