Деловые Сводки
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|Газета Зеркало недели закрывает печатную версию
|26.11.2019 10:59
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Об этом сообщил LIGA.net источник в издании.
По его словам, в каталоге подписки на 2020 год ЗН отсутствует. Следовательно, с нового года печатная газета издаваться не будет.
Онлайн-версия еженедельника выходит на сайте ZN.UA.
Зеркало недели издается с 1994 года. Издание было основано Владимиром Мостовым, отцом главного редактора ЗН Юлии Мостовой. Газета через ООО ЗН групп принадлежит Юлии Мостовой, Владимиру Мостовому и Алексею Мостовому.