Об этом сообщил LIGA.net источник в издании.

По его словам, в каталоге подписки на 2020 год ЗН отсутствует. Следовательно, с нового года печатная газета издаваться не будет.

Онлайн-версия еженедельника выходит на сайте ZN.UA.

Зеркало недели издается с 1994 года. Издание было основано Владимиром Мостовым, отцом главного редактора ЗН Юлии Мостовой. Газета через ООО ЗН групп принадлежит Юлии Мостовой, Владимиру Мостовому и Алексею Мостовому.

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