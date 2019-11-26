Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На месте происшествия находятся коммунальные службы для ликвидации надписей с поверхности памятника. Также следователи дополнительно квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы, уточнили в полиции.

Ранее об инциденте в Facebook сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Полиция начала уголовное производство по факту повреждения памятника Шолом-Алейхему в Киеве по статье "хулиганство" и сейчас разыскивает вандалов.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко резко осудил осквернение неизвестными памятника Шолом-Алейхему в Киеве и призвал к оперативному расследованию инцидента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира