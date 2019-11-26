Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 «Незаконное обогащение», согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами понимаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Статья 290 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется относительно активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также относительно доходов от этих активов.

Как сообщалось, Верховная Рада 31 октября приняла закон, которым вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение (№1031).

Ранее, 26 февраля 2019 года, Конституционный суд признал неконституционной статью 368 Уголовного кодекса "незаконное обогащение", которая позволяла привлекать чиновников к ответственности в случае, когда их имущество и расходы явно превышают официальные доходы. В результате были закрыты 65 уголовных производств в отношении народных депутатов, министров, руководителей госучреждений, военных прокуроров, заместителей председателя СБУ и других топ-чиновников, которые подозревались в коррупционных действиях и незаконном обогащении.

В августе Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов", определив его как неотложный.

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