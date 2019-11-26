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Крымским татарам дадут квоты во власти
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26.11.2019 15:40
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Крымским татарам будут предусмотрены квоты во всех органах местной власти и местных советах полуострова.
Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева, сообщает во вторник, 26 ноября, РБК-Украина.
Ташева отмечает, что этот вопрос нуждается в коммуникации, потому что это нужно объяснить.
"Опять-таки, большой ошибкой я считаю то, что не было активной работы, чтобы объяснять: что это такое и почему крымские татары имеют право на определенную квоту в органах государственной власти и местных советах полуострова", - считает она.
По ее словам, никаких вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины в этом контексте не возникает.
"Это вопрос исторической справедливости, это коренной народ Украины, который пережил несколько волн депортации и является угнетенным, ему нужно помочь восстановить свои права", - добавила она.
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