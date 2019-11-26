В письме к главе МВД Великобритании Прити Пател медики заявили, что Ассанж, который находится в заключении, нуждается в срочной медицинской и психологической помощи, сообщает DW.

По мнению медиков из восьми стран, в частности Германии, Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для отдельно опасных преступников Белмарш в университетскую клинику. Есть "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть", говорится в письме.

"С медицинской точки зрения, ситуация неотложная. Нельзя терять время", - отметили врачи, выразив сомнение в том, что состояние здоровья 48-летнего Ассанжа позволит ему участвовать в предстоящих слушаниях по запросу США о его экстрадиции.

Врачи отмечают, что в своей оценке они опирались на свидетельства очевидцев, присутствовавших на судебных слушаниях 21 октября, а также на отчет спецпредставителя ООН по расследованию пыток.

В то же время врачи не назвали заболевания, угрожающего жизни Ассанжа.

Как сообщалось, 19 ноября прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении австралийского разоблачителя Ассанжа по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году. Полученные "доказательства недостаточно убедительны, чтобы выдвинуть официальное обвинение" Ассанжу, заявило ведомство, которое в мае 2019 года повторно открыло уголовное дело и выдало европейский ордер на его арест.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку на судебное заседание по повестке.

Эквадор лишил его убежища из-за нарушения международных конвенций. А 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям лишения свободы. Он находится в тюрьме строгого режима Белмарш близ Лондона.

Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией по делу об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считает, что Швеция может экстрадировать его в США, где Ассанжа хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.

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