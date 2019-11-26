Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Труба назвал причины остановки расследования дел Майдана. По его словам, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств.

"Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР", - отметил он.

Труба сообщил, что сегодня назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Также директор ГБР отметил, что собеседование с прокурорами, которые ранее расследовали это дело, должно произойти.

"И на конец: я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы дел были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново", - добавил он.

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