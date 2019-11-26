Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

«В контексте адаптации к стандартам НАТО, мы идем по широкому пути сегодня во всех сферах. Где-то достижения больше, где-то - меньше, но не потому, что не хотели работать, а потому, что во всем есть своя последовательность. Продолжается шестой год войны, - и он не дает нам возможности остановить все и сказать - мы должны трансформироваться. Когда идет война, мы никоим образом не можем снижать боеспособность и боеготовность наших войск. Это как раз наша специфика, и я информировал всех представителей стран, принявших участие в заседании Военного комитета ЕС, что война идет, а мы трансформируемся. Они это очень серьезно оценивают», - сказал начальник Генерального штаба ВС Украины.

Он отметил, что разделяет точку зрения партнеров по НАТО, что в военном строительстве никогда нельзя успокаиваться на достижениях и нужно сохранять динамику развития.

«Мы в процессе (приближения к НАТО), и уже далеко не в начале пути. И вряд ли этот путь закончится, в хорошем смысле ... Только когда мы идем в ногу со временем, а лучше - идти с опережением тех вызовов и угроз, которые постоянно возникают, - тогда мы можем говорить, что мы - надежная армия, что мы можем защитить страну, и тогда враг к нам не полезет, потому что будет знать, что получит за это по зубам», - подчеркнул Хомчак.

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