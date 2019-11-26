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|Louis Vuitton покупает ювелирного гиганта Tiffany за $16,2 миллиарда
|26.11.2019 18:44
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Об этом сообщает CNBC со ссылкой на LVMH.
"LVMH достигла соглашения с Tiffany & Co о ее покупке по цене 135 долларов за акцию или стоимостью в 16,2 миллиарда долларов. Такой шаг расширит доступ (французской - ред.) компании к американским клиентам, которые интересуются товарами класса люкс", - говорится в сообщении.
В LVMH подтвердили достижение соглашения, и заявили, что приобретение Tiffany&Co усилит позицию холдинга на рынке бижутерии и увеличит присутствие в Соединенных Штатах.
Ожидается, что финансовая сделка будет закрыта в середине 2020 года. Компании также необходимо получить разрешения от компетентных американских органов и акционеров Tiffany&Co.
Отмечается, что после объявления данных о запланированной покупке акции LVMH выросли на 1,4%.