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|Стало известно, как украинцы будут отдыхать на Новый Год-2020
|26.11.2019 19:21
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Кабинет министров Украины принял распоряжение с рекомендациями о Новогодних выходных.
Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В распоряжении традиционно содержатся рекомендации о количестве выходных дней и отработок на праздники.
Так как Новый год-2020 приходится на среду, Кабмин принял решение сделать 30-31 декабря выходными.
Так у украинцев появится первый четырехдневный уик-энд. Но оба дополнительных выходных придется отработать - 21 декабря и 28 декабря соответственно.
Кроме того выходным будет понедельник 6 января 2020 года. Соответственно на Рождественские праздники тоже ждет четырехдневный отдых - с 4 по 7 января. Понедельник придется отрабатывать в субботу, 11 января.
Отработки по субботам будут считаться предпраздничными днями, следовательно будут сокращенными на 1 час.