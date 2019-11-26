Украинцы, по закону, имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли. Однако премьер-министр Алексей Гончарук предупредил, что правила получения бесплатных участков могут изменить. Правда, и сейчас местные органы власти рассказывают, что получить землю нельзя – мол, все занято.

По подсчетам новостей, правом на приватизацию двух гектаров земли воспользовались 17 млн украинцев, еще семь миллионов в свое время получили паи. То есть, по идее, свободные земли еще есть. А вот учета тех, кто получил бесплатный участок, в стране нет, следовательно наши журналисты решили разобраться, как отстоять свое право на землю.

Оказалось, что бесплатно получить землю еще можно. Но нужно поторопиться, потому что всем не хватит. По словам замруководителя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Александра Краснолуцкого, из года в год желающих становится все больше. А новая земля, естественно, не появляется.

"С каждым годом этот ажиотаж растет. 90% [берут] по два гектара для ведения личного сельского хозяйства", – говорит Краснолуцкий.

Поэтому сейчас главное – найти свободную землю. Согласно Земельному кодексу, каждый имеет право на участок: для личного сельского хозяйства, садоводства, строительства, а также для дачного дома и гаража.

Для оформления земельного участка нужно:

В идеале на оформление бесплатной земли должно уходить до полугода. В реальности же этот процесс растягивается на годы. Трудности могут возникнуть уже на первом этапе – при поиске свободного участка.

"Ситуация первая: вам говорят, что свободной земли просто нет. Ситуация втора: свободная земля есть, но ее не хотят раздавать просто так", – предупреждает замглавы комитета по земельному праву Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.

"Свободных земель не остается. Соответственно, на один земельный участок подаются по несколько граждан", – констатирует Александр Краснолуцкий.

И с этого момента начинается бюрократия и коррупция, ведь давать или не давать землю решают госслужащиею

"Чиновник думает: а чего это я буду этому человеку давать земельный участок? Он мне никто и он мне ничего хорошего не сделал. Поэтому он будет искать основания для отказа. Поверьте, они умеют их находить", – говорит Кобылянский.

Но даже если вы нашли заветный участок, согласовали прошение с чиновниками, все равно нет гарантии, что на ту же землю нет еще какого-то "хозяина".

"Вы находите реально свободный земельный участок, но действительно им кто-то пользуется. Пользуется незаконно, а кто-то из чиновников в свой карман получает деньги", – объясняет Кобылянский в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

"Если есть ресурс, который стоит денег, и стоимость этого ресурса с каждым годом растет, и он бесплатно раздается, то понятно, что будут и те, кто захочет на этом нажиться. Это порождает коррупционную составляющую", – соглашается Краснолуцкий.

Основная проблем заключается в том, что кадастровая карта Украины, куда заносятся все участки, не заполнена на 100%. И отсутствие обозначения о наделе не означает, что там нет собственника.

"Все земли, которые у нас есть, кому-то принадлежать. Это или частная собственность, или государственная, или коммунальная. Еще даже коллективная собственность осталась", – отмечает декан декан факультета землеустройства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Тарас Евсюков.

Но, как уверяют в Госслужбе по вопросам геодезии и кадастра, получить два гектара для личного сельского хозяйствования можно из государственных или коммунальных земель соответствующей категории. И это реально.

"Более 17 млн граждан воспользовались правом на два гектара. И на сегодняшний день в государственной собственности остается меньше семи миллионов гектаров земли", – говорит Краснолуцкий.

Если по-честному, этого должно было бы хватить более, чем на три миллиона украинцев. Но на самом деле некоторые бизнесмены используют физлиц, чтобы бесплатно получить землю. В схему часто впутывают участников боевых действий, которые имеют право на первоочередное получение земли.

"Используется это и в других случаях, не только для АТОшникив. Когда земельный участок оформляется на человека, который на самом деле или не хочет пользоваться этим земельным участком или не может", – отмечает Кобылянский.

Бесплатно получить землю может даже гражданин, который уже купил участок или получил в наследство. Более того, сельхозучасток, полученный от государства, можно продавать, несмотря на действие моратория на продажу с/х земель.

"Ситуация: человек 40 лет проработал в колхозе, получил пай, выделил для ведения личного сельского хозяйства – продавать не имеет права. А если я приехал в село из Киева и получит два гектара – могу свободно продавать. Это справедливо?" – возмущен Кобылянский.

И еще одна несправедливость: на момент закладывания в законодательство нормы о бесплатной приватизации земли в 2001 году народные избранники должны были понимать, что земли не всех не хватит.

"А территория Украины вместе с аннексированным Крымом и временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской области – 60 млн гектаров. На тот момент, когда закладывалась норма, на 52 млн украинцев нужно было, чтобы территория была более 100 млн гектаров", – говорит Краснолуцкий.

Потому опрошенные новостями "Сегодня" эксперты уверены: как ни жаль, а эту норму из Земельного кодекса нужно убрать.

"Вообще мы должны отменить институт бесплатной приватизации. Хотя вряд ли это произойдет в ближайшие год-два", – отмечает Кобылянский.

"Мы должны предупреждать людей, что этот ресурс когда-то закончится и эта норма будет невыполнимой. Мы должны предупреждать людей, что если землю честно продавать на аукционе, коррупции не будет", – соглашается Краснолуцкий.

А знаток по аграрной политике Иван Мирошниченко вообще считает, что землю можно и нужно выдавать только тем, кто собирается полноценно заниматься фермерством.

"Это ошибочная история. Если человек хочет заниматься сельским хозяйством – а это непростая штука – мы не только должны дать землю, мы должны помочь и ресурсами, и знаниями и т.д.", – говорит Мирошниченко.

Как известно, в Украине уже дали старт земельной реформе. Одним из главных спорных вопросов остается продажа земли иностранцам.

Так, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

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