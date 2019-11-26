Деловые Сводки
- Лукашенко объяснил, почему в белорусском парламенте нет оппозиции
- Бесплатные паи: как отстоять право на землю в Украине
- Зеркаль сказала, что может сорвать запуск Северного потока-2
- Стало известно, как украинцы будут отдыхать на Новый Год-2020
- Louis Vuitton покупает ювелирного гиганта Tiffany за $16,2 миллиарда
|Лукашенко объяснил, почему в белорусском парламенте нет оппозиции
|26.11.2019 21:11
|
Об этом он заявил после встречи с главами МИД Швеции и Финляндии, передает БЕЛТА.
“Они (главы МИД Швеции и Финляндии. - БЕЛТА) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать? ”, - сказал Лукашенко.
По словам лидера Беларуси, представители оппозиционных партий покупают автомобили и особняки на деньги от стран Запад.
“Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. (...) То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они (деньги — БЕЛТА) идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?” ,- резюмировал Лукашенко.
Как сообщалось, в воскресенье, 17 ноября, в Беларуси проходили выборы депутатов Палаты представителей национального собрания седьмого созыва. В новый состав парламента не смог пройти ни один представитель от оппозиции.