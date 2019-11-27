Заготовленные сосны показали журналистам во время пресс-тура в лесничество, сообщает корреспондент Укринформа.

«Для центральной новогодней елки мы заготовили 400 елок разных размеров - от метра до четырех в высоту. Их вырубали в течение трех дней и уже на этой неделе отправят в Киев. Возраст этих сосен от 2 до 10 лет», - рассказал лесничий Поташнянского лесничества государственного предприятия «Радомышльское лесоохотничье хозяйство» Юрий Целованский.

По его словам, клиент предоставил трубы определенного диаметра, следовательно ствол каждой сосны обтесали. Следовательно, это значительно упростит сборку главной елки.

Отмечается, что все сосны отсортированы и промаркированы цветными лентами в зависимости от высоты дерева.

«Например, голубой лентой обозначены деревья размером 2,5 метра, желтой - двухметровые, зеленой - трехметровые. Сосны устойчивы к холоду, следовательно праздничное новогодне-рождественское настроение в столице они обеспечат», - добавил лесничий.

Поташнянское лесничество поставляло елки для главной новогодней красавицы на протяжении 2003-2005 годов, а в этом году снова получило заказ из Киева.

Всего на Житомирщине в этом году лесоводы могут реализовать 400 тысяч новогодних елок, которые растут на площади 700 га.

Как сообщал Укринформ, главная елка Киева будет 30-метровой, а ее будут собирать из сосны и пихты, которые доставят из Винницкой и Житомирской областей.

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