Об этом Сенцов заявил в Страсбурге во время вручения ему премии Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».

«Сейчас ведется много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров, я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут, они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине, они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую правовую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим, мы боролись и боремся за свою свободу до самого конца», - отметил режиссер.

По словам Сенцова, в Европейском Союзе сейчас происходит «много внутренних споров, разногласий, конфликтов как развиваться, как реформироваться, что делать дальше».

«Но при всех внутренних проблемах Евросоюза он развивается, и я считаю, это очень хорошая институция и пример для нас всех, потому что есть страна, которая сейчас, наверное, является самым большим еврооптимистом в мире – это Украина. Потому что для нас нет другого пути развития, другого выхода, это для нас вопрос выживания как страны. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тысячи погибших в Украине, о тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут быть сейчас арестованы, прямо в этот момент в их домах происходят обыски, и семьи, дети останутся без отцов. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляжах вот с таким знаком-нашивкой на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу, не забывайте о них, пожалуйста», - призвал Сенцов.

Как сообщал Укринформ, во вторник, 26 ноября, во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге бывшему политическому узнику Кремля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присужденную ему в прошлом году.

Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году, находясь в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Сенцов вместе с еще 34 украинцами вернулся из российского заключения 7 сентября этого года в результате обмена удерживаемыми лицами с Россией.

С 1988 года Европарламент присуждает премию «За свободу мысли» имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

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