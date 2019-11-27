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День рождения Леди Ю: как менялся стиль политика Тимошенко
27.11.2019 12:38
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    27.11.2019   Україна   hvylya.net 195 Метки:  Тимошенко, политики, день рождения, прически, стиль.

    День рождения Леди Ю: как менялся стиль политика Тимошенко

    Сегодня, 27 ноября, украинскому народному депутату, лидеру фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко исполнилось 59 лет. Она первая женщина премьер-министр Украины и первая из представительниц прекрасного пола, кто занимал данный пост в странах СНГ. В 2004 году Тимошенко была одним из лидеров Оранжевой революции, вместе с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. В честь дня рождения Леди Ю вспомним, как менялся ее стиль за последние 20 лет.

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