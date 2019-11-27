День рождения Леди Ю: как менялся стиль политика Тимошенко
27.11.2019 12:38
День рождения Леди Ю: как менялся стиль политика Тимошенко
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Путин не хочет мира в Украине - Сенцов • Рябошапка уволил Кулика • В Украину идут дожди с мокрым снегом • В аэропортах Грузии туристам снова начали дарить вино • В Крым переселили уже полмиллиона россиян — Ташева • Для главной елки страны в Киев везут 400 сосен • НБУ вводит в обращение монету 5 гривенвсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
27.11.2019
Україна
hvylya.net
195
Метки: Тимошенко, политики, день рождения, прически, стиль.
День рождения Леди Ю: как менялся стиль политика Тимошенко
Сегодня, 27 ноября, украинскому народному депутату, лидеру фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко исполнилось 59 лет. Она первая женщина премьер-министр Украины и первая из представительниц прекрасного пола, кто занимал данный пост в странах СНГ. В 2004 году Тимошенко была одним из лидеров Оранжевой революции, вместе с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. В честь дня рождения Леди Ю вспомним, как менялся ее стиль за последние 20 лет.