День рождения Леди Ю: как менялся стиль политика Тимошенко RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Путин не хочет мира в Украине - Сенцов • Рябошапка уволил Кулика • В Украину идут дожди с мокрым снегом • В аэропортах Грузии туристам снова начали дарить вино • В Крым переселили уже полмиллиона россиян — Ташева • Для главной елки страны в Киев везут 400 сосен • НБУ вводит в обращение монету 5 гривенвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Тимошенко, политики, день рождения, прически, стиль. День рождения Леди Ю: как менялся стиль политика Тимошенко 195Тимошенко, политики, день рождения, прически, стиль. Сегодня, 27 ноября, украинскому народному депутату, лидеру фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко исполнилось 59 лет. Она первая женщина премьер-министр Украины и первая из представительниц прекрасного пола, кто занимал данный пост в странах СНГ. В 2004 году Тимошенко была одним из лидеров Оранжевой революции, вместе с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. В честь дня рождения Леди Ю вспомним, как менялся ее стиль за последние 20 лет. Фоторепортажи Популярные теги животные, НАТО, оккупация, пейзажи, ВСУ, Львов, АТО, Шахтер, футбол, столкновения, стихийные бедствия, фотоподборки, мода, учения, #Євромайдан, вера, юмор, Верховная Рада, военная техника, бизнес, знаменитости, протесты, суд, фотоконкурсы, милиция, выборы, заводы, путешествия, фотопроект, Майдан, история, Путин, парады, спорт, самолеты, концерты, Карпаты, люди, фестивали, марш, традиции, живопись, портрет, митинги, джаз, технологии, фотографы, корабли, транспорт, дизайн, акции, искусство, зима, архитектура, Сергей Смоленцев, автомобили, Саакашвили, церковь, ЗСУ, туризм, Дмитрий Дятлов, досуг, беспорядки, праздники, цирк, женщины, музыка, политика, Одесса, солдат, Львів, город, Александр Зубко, Россия, культура, соревнования, США, депутаты, катастрофы, кошки, общество, политики, Порошенко, уикенд, Донбасс, тест-драйв, дети, полиция, ВМС, природа, авиация, Динамо, выставки, Киев, мир, аннексия Крыма, Нацгвардия, экология, война, фотография Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис животные, НАТО, оккупация, пейзажи, ВСУ, Львов, АТО, Шахтер, футбол, столкновения, стихийные бедствия, фотоподборки, мода, учения, #Євромайдан, вера, юмор, Верховная Рада, военная техника, бизнес, знаменитости, протесты, суд, фотоконкурсы, милиция, выборы, заводы, путешествия, фотопроект, Майдан, история, Путин, парады, спорт, самолеты, концерты, Карпаты, люди, фестивали, марш, традиции, живопись, портрет, митинги, джаз, технологии, фотографы, корабли, транспорт, дизайн, акции, искусство, зима, архитектура, Сергей Смоленцев, автомобили, Саакашвили, церковь, ЗСУ, туризм, Дмитрий Дятлов, досуг, беспорядки, праздники, цирк, женщины, музыка, политика, Одесса, солдат, Львів, город, Александр Зубко, Россия, культура, соревнования, США, депутаты, катастрофы, кошки, общество, политики, Порошенко, уикенд, Донбасс, тест-драйв, дети, полиция, ВМС, природа, авиация, Динамо, выставки, Киев, мир, аннексия Крыма, Нацгвардия, экология, война, фотографияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи hvylya.net Україна 27.11.2019



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