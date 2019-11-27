Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в Facebook.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - отметил он.

Президент призвал граждан помочь правоохранителям в поисках Альперина. "С меня лично – дорогой дар тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом", - отметил Зеленский.

Утром 26 ноября заместитель руководителя Киевской таможни ГФС Сергей Тупальский сообщил, что у него дома происходят обыски.

При этом СМИ сообщали, что НАБУ задержало Тупальского и еще 6 человек по делу бизнесмена Вадима Альперина, которому удалось сбежать.

Впоследствии НАБУ подтвердило задержание десяти человек, в том числе 7 сотрудников органов таможенного контроля, по делу о нарушении таможенного законодательства. Действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в сумме 800 тыс. долл. детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позднее Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.

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