Глава ЛДПР Владимир Жириновский, известный скандальным выпадами в сторону Украины, выдал очередной “перл“.

В своем Twitter он написал, что России придется “превентивно уничтожить Украину”. Угрожающее заявление политик связал с Трампом, а также ядерным статусом США.

Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, следовательно Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) November 25, 2019

Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня - это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США - ядерная держава, следовательно Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить, - написал скандальный политик.

Напомним, ГПУ составила подозрение Жириновскому и грозит ему 7-12 годами тюрьмы. Политик не только призывал и голосовал за присоединение Крыма к РФ, но и предлагал Польше забрать часть западных областей Украины.

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