Режисер Даша Ши зняла соціальний відеоролик, присвячений проблемі самотності у будинках для людей похилого віку в Україні
27.11.2019 13:34
27 ноября
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Благодійний фонд Let’s help записав соціальний ролик, присвячений проблемам самотніх пенсіонерів. Відео розповідає про труднощі людей, які потрапили в геріатричні пансіонати. МБФ Let's help: "Щоденні рутинні справи не залишають нам часу замислитися про проблеми тих, хто потребує нашої підтримки та піклування. Дуже часто ми не помічаємо страждання і біль поки вони не торкнуться нас самих або наших близьких. Своїм відеороликом ми, Фонд Let's help, прагнемо нагадати про українців, які живуть в геріатричних пансіонатах і потребують нашої підтримки та уваги. Люди похилого віку відчувають те ж саме, що і всі ми: вони все ще молоді душею, хочуть простих людських радощів, спілкування, вести гідне життя. 25 264 самотніх літніх людей в Україні за збігом обставин опинилися в геріатричних пансіонатах. У кожного з них своя непроста доля, яка привела їх в ці заклади. Вони не можуть забезпечити самі собі елементарні умови комфорту та радіють навіть простому людському спілкуванню. Благодійний фонд Let's help з програмою "Гідна старість" став першим фондом в Україні, який почав системно працювати з геріатричними пансіонатами, щоб міняти якість життя самотніх літніх людей на краще. Станом на листопад 2019 Let's help працює в 8 областях країни - більше ніж 8000 людей в 143 геріатричних пансіонатах України знаходяться під опікою Фонду." Режисер: Даша Ши. Оператор: Максим Лебідь. Продюсер: Соня Аркулінская