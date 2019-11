27 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Жириновский заявил, что России придется “превентивно уничтожить Украину” • Зеленский обещает вознаграждение за “крестного отца контрабанды" Альперина • Путин не хочет мира в Украине - Сенцов • Рябошапка уволил Кулика • В Украину идут дожди с мокрым снегом • В аэропортах Грузии туристам снова начали дарить вино • В Крым переселили уже полмиллиона россиян — Ташевавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: пенсионеры, общество, социальная работа, социальная ответственность, дом престарелых, старость. 27 ноября 23 пенсионеры, общество, социальная работа, социальная ответственность, дом престарелых, старость. Благодійний фонд Let’s help записав соціальний ролик, присвячений проблемам самотніх пенсіонерів. Відео розповідає про труднощі людей, які потрапили в геріатричні пансіонати. МБФ Let's help: "Щоденні рутинні справи не залишають нам часу замислитися про проблеми тих, хто потребує нашої підтримки та піклування. Дуже часто ми не помічаємо страждання і біль поки вони не торкнуться нас самих або наших близьких. Своїм відеороликом ми, Фонд Let's help, прагнемо нагадати про українців, які живуть в геріатричних пансіонатах і потребують нашої підтримки та уваги. Люди похилого віку відчувають те ж саме, що і всі ми: вони все ще молоді душею, хочуть простих людських радощів, спілкування, вести гідне життя. 25 264 самотніх літніх людей в Україні за збігом обставин опинилися в геріатричних пансіонатах. У кожного з них своя непроста доля, яка привела їх в ці заклади. Вони не можуть забезпечити самі собі елементарні умови комфорту та радіють навіть простому людському спілкуванню. Благодійний фонд Let's help з програмою "Гідна старість" став першим фондом в Україні, який почав системно працювати з геріатричними пансіонатами, щоб міняти якість життя самотніх літніх людей на краще. Станом на листопад 2019 Let's help працює в 8 областях країни - більше ніж 8000 людей в 143 геріатричних пансіонатах України знаходяться під опікою Фонду." Режисер: Даша Ши. Оператор: Максим Лебідь. 