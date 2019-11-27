С таким заявлением выступил во вторник в Вашингтоне государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Да, это беспокоит нас", - отметил глава Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать позицию США о начале турецкой стороной тестирования российских систем ПВО С-400, которые недавно поставила Москва.

"Мы дали очень ясно понять турецкому правительству наше желание, чтобы они прекратили процесс введения в оперативную готовность вооруженных систем С-400", - подчеркнул государственный секретарь США.

В то же время, Помпео сообщил, что процесс коммуникаций с турецкой стороной продолжается.

"Мы все еще пытаемся разобраться в этом деле", - подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе министр обороны Турции заявил, что Анкара переводит российские комплексы С-400 на боевое дежурство, а турецкие специалисты продолжают свою подготовку в России.

Кроме того, министр заявил, что Турция работает над тем, чтобы совместить работу российских комплексов ПВО и американских новейших самолетов F-35, против чего категорически против выступают США.

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