Директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил о так называемом "вбросе" в публикациях российских СМИ, касающемся народной артистки. Пост Лавров опубликовал в Инстаграм.

В нем он обратился к тем, кто распространяет неправдивую информацию о Ротару, сделав выговор на двух вопросах: Софие Ротару вменяют отказ от выступлений в РФ и спонсирование войны на Донбасе. На это Лавров написал, что ни то ни другое не является правдой. Во-первых, София Михайловна никуда никогда не уходила, и не отказывалась от выступлений в России.

Единственный мотивированный отказ от приезда на «Песня года 2018» был связан с введением военного положения в Украине на тот момент, и ограничение на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А в коллективе Ротару, звукорежиссёры, балет, правитель - мужчины, без которых выступление невозможно!

Во-вторых, София Михайловна никогда не спонсировала какие-либо военные действия. У нее довольно родственников, которых надо спонсировать. И внуков, которых надо поставить «на ноги», - написал Лавров.

По словам директора, София Михайловна является заложником политической ситуации. В России многие общественные деятели раскритиковали желание Ротару приехать с концертами, а сенатор Валерий Рязанский призвал бойкотировать выступления артистки. Однако, нашлись артисты, защищающие Ротару, их директор певицы поблагодарил отдельно.

Я хотел бы обратиться к российским депутатам, распространяющих клевету о Ротару. У вас есть подтверждающие документы или факты о её “спонсировании“ войны? Или она непосредственно через вас деньги передавала? Единственно, к кому не хочу обращаться, так это к Ангелине Гавк. Которая, как та бабка-сплетница, начитавшись жёлтой прессы, тявкает и распространяет всякую гадость про Народную артистку. Хотя, по человечески я ее понимаю. Ее в свое время выгнали из “Песни года“. Её место заняли более талантливые артисты.

И последнее, про “возвращение“ Ротару на “Песня года“ и другие новогодние съёмки в этом году. Повторюсь, никто никуда не уходил. Кроме того, все новогодние съёмки и “Песня года“ всегда были бесплатными для всех артистов. Так и в этом году все съёмки бесплатны! Ни один актер не получает гонорар за участие. Так о каких заработках идет речь?

Уважаемые депутаты, давайте дадим зрителям самостоятельный выбор, чьи песни слушать и на чьи концерты ходить. Не вам решать!

P.S. Отдельное спасибо Народному артисту Льву Лещенко, продюсеру Иосифу Пригожину и многим другим коллегам кто поддерживает Софию Михайловну в трудную минуту, - написал Лавров.





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